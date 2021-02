Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Hückelhoven-Brachelen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 11. Februar, zwischen 23 Uhr und 5.25 Uhr, drangen unbekannte Täter in einem Pkw ein, der an der Pfarrer-Jacobs-Straße parkte. Sie stahlen aus dem Kofferraum eine Poliermaschine.

