Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Am Donnerstag, 11. Februar, zwischen 18 Uhr und 23 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Pkw ein, der an der Heckstraße parkte. Aus dem Fahrzeuginneren stahlen sie ein Brillenetui.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell