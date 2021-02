Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Cross-Motorrad entwendet

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Zwei unbekannte Täter entwendeten aus einer Garage an der Blumenstraße ein Cross-Motorrad der Marke KTM in der Farbe Orange. Die Täter konnten durch einen Zeugen dabei beobachtet werden, wie sie das Zweirad aus der Garage schoben, diese wieder verschlossen und anschließend in Richtung Tulpenweg flüchteten. Die Tat ereignete sich am Freitag (12. Februar), gegen 1 Uhr. Die zwei Täter wurden als schlanke Personen beschrieben und trugen dunkle Kapuzenpullover. Zeugen, die die Personen mit dem Motorrad gesehen haben oder die Tat ebenfalls beobachten konnten, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

