Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Matratze

Heinsberg-Unterbruch (ots)

An der Straße Horster Hof brannte am 11. Februar (Donnerstag), gegen 11 Uhr, aus bisher unbekannten Gründen eine Matratze in einer Wohnung. Die drei Bewohner wurden durch den entstandenen Rauch leicht verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Heinsberg hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

