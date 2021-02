Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei fremde Personen im Pkw angetroffen

Heinsberg (ots)

In der Nacht zu Freitag (12. Februar), zwischen 0.30 und 1.30 Uhr, bemerkte eine Frau aus Wassenberg, dass sich zwei unbekannte Personen in ihrem Fahrzeug aufhielten, dass sie an der Gangolfusstraße auf einem Parkplatz abgestellt hatte. Sie öffnete die Tür und forderte die augenscheinlich schlafenden Personen auf, den Pkw zu verlassen. Erst nachdem sie ihren Partner zur Hilfe rief, flüchteten die Personen in Richtung Patersgasse. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Sie wurden wie folgt beschrieben: Zwei Männer im Alter von zirka 20 bis 25 Jahren, beide etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Einer trug eine Base-Cap, der Andere eine Mütze auf dem Kopf. Aus dem Fahrzeug wurde ein Garagentoröffner entwendet. Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat West in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0

