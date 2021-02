Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Aachen und der KPB Heinsberg - Aktualisierung zum Überfall auf eine 50-jährige Frau vom 10.02.2021 -

Übach-Palenberg/ Aachen (ots)

Der Tatverdacht gegen den am Mittwoch, 10. Februar, zunächst festgenommenen 31-jährigen Tatverdächtigen konnte nicht konkretisiert werden, so dass er zu entlassen war. Umfangreiche Ermittlungen erhärteten jedoch den Tatverdacht gegen die ebenfalls festgenommene 24-jährige Aachenerin. Gegen sie wurde gestern durch eine Richterin Untersuchungshaft angeordnet. Im Zuge der weiteren Recherchen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 37-jährigen Mann aus Aachen, an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Dieser konnte am späten Donnerstagnachmittag, 11. Februar, in Aachen durch Beamte des Polizeipräsidiums Aachen festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung sind eine Schusswaffe sowie ein Teil der Beute aufgefunden worden. Gegen ihn wurde ebenfalls Haftbefehl erlassen. Der gesuchte Pkw der 50-Jährigen konnte aufgrund einer Zeugenaussage in Übach-Palenberg an der Straße Am Heidberg, hinter einem Umspannwerk, aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Heinsberg sucht weiter nach Zeugen. Auch Personen, die gesehen haben, wer den Pkw am Auffindeort abgestellte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

