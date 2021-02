Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aachen und der Polizei Heinsberg - Zeugen nach erpresserischem Menschenraub gesucht -

Übach-Palenberg / Aachen (ots)

Fortschreibung der Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 10.02.2021 Nachdem sich gestern Vormittag eine 50-jährige Frau aus Übach-Palenberg bei der Leitstelle der Polizei Heinsberg gemeldet und angegeben hatte, von einem bislang unbekannten Mann mit einer Schusswaffe bedroht und in einer Wohnung an der Kapellenstraße gefesselt worden zu sein, wurden noch gestern Abend zwei Personen festgenommen. Die Frau war nach eigenen Angaben gegen 09.30 Uhr mit ihrem Pkw in Richtung Herzogenrath-Merkstein unterwegs, als an der Einmündung Aachener Straße/Übacher Straße ein silberner Pkw von hinten auf ihr Fahrzeug auffuhr. Sodann habe ein etwa 30- bis 35jähriger Mann sie mit einer Schusswaffe bedroht und sei in ihr Fahrzeug gestiegen. Er habe sie gezwungen, zum Geldautomaten der Sparkasse an der Geilenkirchener Straße in Frelenberg zu fahren. Möglicherweise folgte ihnen dabei der silberne Pkw. In Frelenberg habe die 50-Jährige Bargeld abheben müssen. Anschließend seien sie gemeinsam mit einer etwa 25jährigen Frau zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kapellenstraße in Übach-Palenberg gefahren und hätten die Frau dort gefesselt. Die 50-Jährige konnte sich kurz darauf befreien und die Polizei verständigen. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob sich die beiden Tatverdächtigen noch in der Wohnung aufhielten. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei öffnete deshalb gegen 13.45 Uhr die Wohnung und durchsuchte sie. Die Täter hatten sich jedoch bereits entfernt. Gegen 17.25 Uhr konnte im Zusammenhang mit dieser Tat in Aachen ein Mann und eine Frau festgenommen werden. Ob sich der Tatverdacht gegen die beiden erhärtet, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Geschehnissen in Zusammenhang stehen könnten, werden dringend gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Gesucht wird in diesem Zusammenhang auch das Fahrzeug der Geschädigten, ein schwarzer Dacia Duster mit Aachener Kennzeichen, dessen Verbleib bislang ungeklärt ist.

