Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Verkehrskontrollen viel zu beanstanden

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße hat die Polizei am Dienstagvormittag bei einer Kontrolle auf der B37 festgestellt. Von 8.45 bis 11 Uhr nahmen die Beamten den Verkehr ins Visier, der stadtauswärts in Richtung Hochspeyer fuhr.

Das Tempolimit von 70 km/h wurden in dieser Zeit von 25 Fahrern überschritten. 16 Fahrer kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon, neun erhalten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Am deutlichsten missachtete ein Fahrer die vorgegebene Geschwindigkeit, der mit 104 km/h gemessen wurde.

Bei der Kontrolle der erwischten Schnellfahrer fielen zudem zwei Autofahrer auf, die keine Fahrerlaubnis vorlegen konnten. Auf sie kommen Strafanzeigen zu.

Darüber hinaus mussten bei den kontrollierten Fahrzeugen vier Mängelberichte wegen abgelaufener Plaketten für die Hauptuntersuchung sowie wegen eines fehlenden Verbandskasten ausgestellt werden. Ein Fahrer wurde gestoppt, weil er seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatte.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle im Stadtgebiet wurden in der Zeit von 12.30 bis kurz vor 15 Uhr mehrere Fahrzeuge am Messeplatz überprüft. Die Bilanz: Bei 18 kontrollierten Fahrzeugen gab es 13 Beanstandungen. Dazu gehörten: mangelhafte Ladungssicherung, fehlende Verbandskasten oder Warndreiecke, Mängel an der Beleuchtungseinrichtung, nicht mitgeführter Fahrzeugschein und Missachtung der Gurtpflicht.

Außerdem wurde ein Pkw aus dem Verkehr gezogen, der sich durch Tuning-Veränderungen in einem "nicht vorschriftsmäßigen Zustand" befand. Die Verkehrssicherheit war nach Einschätzung der Beamten wesentlich beeinträchtigt, so dass von einer Verkehrsgefährdung ausgegangen werden musste und die Weiterfahrt untersagt wurde. Auf die Fahrerin kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. |cri

