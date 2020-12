Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe räumen Garage aus

Otterberg (Kreis Kaiserslautern)Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Während er sein Kind zur Schule brachte, ist ein Anwohner des Holunderwegs am Dienstagmorgen bestohlen worden. Als der Mann kurz vor 8 Uhr nach Hause zurückkehrte, stellte er fest, dass unbekannte Täter während seiner Abwesenheit in seine Garage eingedrungen sind und mehrere Gegenstände gestohlen haben. Es fehlen ein Fahrrad, ein E-Bike, ein Jugendrad, zwei E-Scooter, ein Laubbläser und ein Häcksler.

Von den Tätern war weit und breit nichts mehr zu sehen. Die Tatzeit liegt zwischen 7 und 7.50 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge geben können, die in diesem Zeitraum im Holunderweg aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

