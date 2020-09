Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200922.9 Pahlen: Verdacht der Trunkenheit im Verkehr

Pahlen (ots)

Am Montagabend haben Beamte nach dem Hinweis zweier Zeugen in Pahlen einen Autofahrer überprüft, der allem Anschein nach unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 20.35 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen Opel, der in Pahlen in Schlangenlinien unterwegs sein sollte. Mitunter gerate der Wagen zudem auf die Gegenfahrbahn, so die Zeugen. Eine Streife suchte die Halteranschrift in Dithmarschen auf und traf dort den verdächtigen, nach Alkohol riechenden Fahrzeugführer an seinem geparkten Auto an. Der 60-Jährige leugnete zwar, selbst gefahren zu sein, dem schenkten die Einsatzkräfte jedoch keinen Glauben. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, da dem Beschuldigten ein Atemalkoholtest nicht gelang. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Beamten und fertigen eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell