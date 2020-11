Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten: Fußgängerpaar tritt auf die Straße und wird von Auto erfasst - Zeugen gesucht

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. November 2020, 16.50 Uhr

Ein schwerverletzter 44-Jähriger und eine leichtverletzte 22-Jährige sind das Resultat eines Verkehrsunfalls gestern Nachmittag in Wersten. Ein Pkw hatte die beiden Fußgänger erfasst, nachdem diese auf die Straße getreten waren. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war eine 74-Jährige zur Unfallzeit mit ihrem Auto auf der Straße Werstener Feld in Richtung Ickerswader Straße unterwegs. Das Fußgängerpaar trat dann von rechts zwischen geparkten Autos hervor auf die Straße. Die Fußgänger wurden in der Folge von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Der 44-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu, die stationär in einem Düsseldorfer Krankenhaus behandelt werden. Die 22-Jährige verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 zu melden.

