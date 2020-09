Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Wie kam der Einbrecher in das Haus?

Wickede (ots)

Wie kam der Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch (30. September) in ein Haus an der Droste-Hülshoff-Straße? Diese Frage stellt sich nun die Kriminalpolizei. Gegen 4.40 Uhr / 5 Uhr morgens hörte die Bewohnerin noch ein Auto sehr schnell wegfahren. Ob dieses mit dem Einbruch im Zusammenhäng steht bislang nicht fest. Gegen 6 Uhr bemerkte die Frau dann die offen stehende Haustür, den Verlust ihrer Handtasche und eines Mobiltelefons. Aufbruchspuren konnten die zuerst eingesetzten Polizeibeamten hingegen nicht feststellen. Zeugen, denen in der Nacht auf Mittwoch etwas Verdächtiges im Bereich der Droste-Hülshoff-Straße aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

