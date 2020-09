Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bökenförde - Stockender Verkehr

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (30. September), gegen 7.10 Uhr, befuhr eine 22-jährige Frau aus Bielefeld mit ihrem Wagen den Puisterweg in Richtung Rüthener Straße. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam der Verkehr nur stockend voran. Als eine 47-jährige Lippstädterin mit ihrem Auto an der Straßeneinmündung zur Rüthener Straße vor ihr an der Sichtlinie anhielt, erkannte dies die Bielefelderin zu spät, da sie bereits nach links auf den fließenden Verkehr der Vorfahrtsstraße achtete. Sie fuhr dem Wagen der Lippstädterin von hinten auf. Durch den Aufprall verletzte sich die 47-Jährige leicht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf fast 2.000 Euro. (reh)

