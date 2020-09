Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen:Überfall-Mann niedergeschlagen; Soltau: Fahrzeugeteile ausgebaut und entwendet; Walsrode: Einbruch in Reinigung und Wohnhaus

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.09.2020 Nr. 1

10.09./Überfall - Mann niedergeschlagen

Schneverdingen: In der vergangenen Nacht wurde ein 49-jähriger Opfer eines Überfalles. Die Tat ereignete sich gegen 21:55 Uhr im Bereich des Ginsterweg/Ecke Feldstraße. Das alkoholisierte Opfer wurde dort auf dem Heimweg von einem unbekannten Täter angesprochen und aufgefordert sein Geld herauszugeben. Der Mann warf seine Geldbörse weg und erhielt daraufhin einen Schlag gegen den Kopf wodurch er zu Boden ging. Der männliche Täter ergriff die vermutlich ohne Beute gemacht zu haben die Flucht. Das 49-jährige Opfer wurde mit dem Rettungswagen ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter soll ca. 190 cm groß, schlank und mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schneverdingen, Tel. 05193/982500 zu melden.

10.09./ Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet

Soltau: In der Nacht zu Donnerstag entwendeten unbekannte Täter aus zwei, auf dem Gelände einer Autofirma an der Lüneburger Straße, abgestellten Fahrzeugen die Frontscheinwerfer. Bei dem unsachgemäßen Ausbau wurden die Fahrzeuge zudem beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zu einer weiteren Tat kam es bei einem Autohaus an der Straße Almhöhe. Dort wurden an drei PKW die Katalysatoren ausgebaut und ebenfalls entwendet. Der Schaden dort wird mit 4600 Euro beziffert.

10.09./Einbruch in Reinigung und Wohnhaus

Walsrode: Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude einer Reinigung an der Moorstraße ein. Die Einbrecher suchten innerhalb des Gebäudes nach Diebesgut und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Ebenfalls in der Nacht drangen unbekannte Diebe über ein Fenster in ein Wohnhaus in Walsrode, Am Rosengarten, ein. Ob hier etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest. Hinweise zu den Taten nimmt das Polizeikommissariat Walsrode, Tel. 05161/984480, entgegen.

