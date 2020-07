Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Mit Gegenverkehr kollidiert

Lippe (ots)

(LW) Am Freitag gegen 12.50 Uhr befuhr eine 77-jährige Frau aus Leopoldshöhe mit ihrem Mercedes die Hauptstraße aus Leopoldshöhe kommend in Richtung Asemissen. Kurz vor dem Ortseingang Asemissen geriet sie dann mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Dieser drehte sich durch den Zusammenprall um 180 Grad und kam seinerseits selber auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der 57-jährige Fahrer des BMW wurde bei der Kollision leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

