Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Fußgänger leicht verletzt

Wickede (ots)

Ein 75-jähriger Fußgänger aus Wuppertal wurde am Dienstag (29. September), gegen 11.10 Uhr, in der Straße "Am Stadtwald" bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 38-jähriger Mann aus Hemer wollte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Sprinter in Rückwärtsfahrt ein Firmengelände verlassen. Beim Rückwärtssetzen konzentrierte er sich auf eine Mauer, um diese nicht zu berühren, wobei er einen Fußgänger auf der anderen Fahrzeugseite übersah und diesen touchierte. Der 75-Jährige fiel hierdurch zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

