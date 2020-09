Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - Drogenvortest für Lkw-Fahrer positiv

Ense (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstag (29. September), gegen 7.45 Uhr, einen Lkw der in Schlangenlinie über die Wickeder Straße und den Waltringer Weg fuhr. Hierbei sei er regelmäßig auch über die Mittellinie gefahren. Eine Streifenwagenbesatzung konnte daraufhin den 34-jährigen Fahrer aus Rumänien auf einem Firmengelände in Höingen, Auf den Geeren, antreffen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass die Beamten den Mann zur Entnahme einer Blutprobe mit ins Krankenhaus nahmen. Der 34-Jährige durfte auf Weisung der Polizisten an dem Tag kein Fahrzeug im Straßenverkehr mehr führen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell