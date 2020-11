Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Zivilfahnder nehmen Verdächtigen nach versuchtem Geschäftseinbruch fest - Haftbefehl

Friedrichstadt - Zivilfahnder nehmen Verdächtigen nach versuchtem Geschäftseinbruch fest - Haftbefehl

Dienstag, 18. November 2020, 3 Uhr

In Untersuchungshaft wird ein 35-Jähriger wohl die nächste Zeit verbringen. Beamtinnen und Beamte des Einsatztrupps der Inspektion Mitte hatten ihn am frühen Dienstagmorgen bei einem versuchten Geschäftseinbruch in Friedrichstadt observieren und festnehmen können. Die Ermittler des Einbruchskommissariats trugen weitere Erkenntnisse zu dem Mann zusammen und sorgten so dafür, dass ein Richter ihn in Haft schicken konnte.

Den Zivilfahndern fiel der ihnen bekannte Mann im Bereich Friedrichstadt auf und sie entschlossen sich zu einer kurzfristigen Observation. So konnten sie beobachten, wie er das Oberlichtfenster eines Cafés an der Kirchfeldstraße erkletterte und durch dieses kurz ins Innere stieg. Nach Verlassen des Lokals erfolgte die Festnahme. Wie sich herausstellte, hatte der Verdächtige keine Beute gemacht. Der 35-jährige drogenkranke Deutsche ist derzeit wohnungslos. Er steht im Verdacht, mindestens zwei weitere Taten mit gleicher Begehungsweise begangen zu haben. Ein Richter ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen werden fortgeführt.

