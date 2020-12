Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer gesucht!

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr im Gersweilerweg unterwegs war. Er soll ungefähr 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank sein und mit russischem Akzent sprechen. Der Mann war bekleidet mit einer dunkelgrauen Jacke und trug eine Wollmütze.

Der Fahrradfahrer wurde in einen "kleinen Unfall" verwickelt, als eine Jugendliche an der Ampelkreuzung zur Ludwigstraße auf der Beifahrerseite aus dem Auto ihrer Mutter ausstieg, während diese bei "Rot" an der Ampel hielt. Das Mädchen hatte die Autotür geöffnet und dabei den herannahenden Radfahrer übersehen, so dass dieser mit seinem Rad gegen die Beifahrertür stieß.

Der Mann stürzte nicht und gab an, dass alles in Ordnung sei. Anschließend fuhr er in Richtung Mannheimer Straße davon. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

