POL-OE: Bagger mutwillig beschädigt

Drolshagen (ots)

In der Zeit von Donnerstag (30. April, 15 Uhr) bis Montag (4. Mai, 8.20 Uhr) haben unbekannte Täter auf einem Deponiegelände im Industriegebiet "Am Hüppcherhammer" in Drolshagen einen dort abgestellten Bagger beschädigt. Sie besprühten diesen mit Farbe, zerstörten mehrere Spiegel und schlugen die Verglasung des Führerhauses ein. Zudem entfernten sie aus dem Motorraum einen Filter, durchtrennten Kabel und versuchten auch, weitere Behältnisse in der Fahrerkabine aufzubrechen. Sie verursachten einen Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

