Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher machen Beute auf Baustelle

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein Rohbau in der Theodor-Zink-Straße hat in den vergangenen Tagen Einbrecher angelockt. Am Montagmorgen fiel auf, dass die Eingangstür im Erdgeschoss von unbekannten Tätern aufgehebelt wurde.

Eine erste Überprüfung der Baustelle ergab, dass die Eindringlinge ein Baustellenradio und eine Schleifmaschine der Marke Bosch, eine Baustellenlampe und eine Spray-Pistole im Gesamtwert von mehreren hundert Euro gestohlen haben. Außerdem wurden der Türrahmen und das Türblatt beschädigt.

Tatzeit war vermutlich am Wochenende. Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag (4. Dezember), 17 Uhr, und Montagmorgen (7. Dezember), 9 Uhr, etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

