POL-DO: Erneute Sperrung am Südwall nötig - Versammlung sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1146

Die Gewerkschaft ver.di hat für Dienstag (20. Oktober) erneut eine Versammlung angemeldet. Dafür muss auch morgen der Südwall gesperrt werden.

Die Versammlung unter dem Motto "Warnstreik im Rahmen der Tarifrunde Öffentlicher Dienst (Bund und Kommunen) 2020" ist als Standkundgebung von 12 bis 15 Uhr angemeldet. Mit Auf- und Abbau rechnet der Anmelder, der eine erwartete Teilnehmerzahl von rund 2.500 angegeben hat, mit einer Dauer von 6 bis 18 Uhr.

Die Kundgebung wird auf dem Südwall stattfinden. Dieser wird zwischen den Kreuzungen mit der Märkischen/Kleppingstraße und der Hohen/Hansastraße in den frühen Morgenstunden gesperrt werden. Weitere Sperrungen wird es wie am vergangenen Donnerstag an den Kreuzungen der Ruhrallee mit der Sonnen- und Gutenbergstraße sowie der Hohen Straße mit der Chemnitzer-/Haken-/Gutenberg- und Sonnenstraße geben.

Die Polizei wird die Versammlung begleiten und bittet Autofahrerinnen und Autofahrer, die Beeinträchtigungen und Sperrungen bei ihren Planungen mit einzubeziehen.

