POL-DO: Polizei warnt vor nächster Betrugsmasche: Falsche Sparkassen-Mitarbeiter rufen an

Dortmund

Es sind immer wieder neue Legenden, die Betrüger sich einfallen lassen, um sich an dem Eigentum anderer Menschen zu bereichern. Erst in der vergangenen Woche hatte die Polizei mit der Pressemitteilung Nr. 1116 wieder vor falschen Polizisten gewarnt, die aktuell vermehrt aktiv sind. Am heutigen Montag (19. Oktober) häufen sich die Anrufe bei der Leitstelle der Polizei, in denen von falschen Sparkassen-Mitarbeitern die Rede ist.

Es sind verschiedene Geschichten, die die Anrufer vortragen. Mal ist es die Nachricht, dass Schließfächer geleert werden, und die Frage, ob der oder die Angerufene ein Schließfach besitze und möglicherweise Wertsachen lagere. Mal soll der Sparkassen-Kunde einen vierstelligen Betrag auf ein Konto überweisen. Und mal soll ein vierstelliger Betrag vom Konto abgebucht werden.

Eines hatten die bisher gemeldeten Anrufe gemeinsam: Sie wurden sehr schnell beendet, als die Angerufenen nach Namen und Erreichbarkeit des angeblichen Sparkassen-Mitarbeiters fragten, um sich rückversichern zu können. In diesem Moment legte der unbekannte Anrufer auf.

Weil es sich nicht um Sparkassen-Mitarbeiter handelte! Sondern offenbar um Betrüger, deren Ziel es ist, sich zu bereichern und Informationen über Ihr Eigentum zu erlangen. Glücklicherweise war genau das den Dortmunder Bürgerinnen und Bürgern, die sich bei der Polizei gemeldet haben, klar. In keinem der gemeldeten Fälle ist es daher zu einem finanziellen Schaden gekommen.

Die Polizei möchte erreichen, dass sich dies auch nicht ändert. Deswegen rät sie:

- Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Sparkasse werden Sie am Telefon nicht bitten, Geld zu überweisen. Sie werden sich zudem nicht nach dem Inhalt von Schließfächern erkundigen.

- Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie einen Betrüger in der Leitung haben und Ihnen ein Anliegen verdächtig vorkommt, dann fragen Sie den Anrufer nach einer Erreichbarkeit, unter der Sie zurückrufen können. Wer ein seriöses Anliegen hat, wird damit kein Problem haben. Oder rufen Sie bei der Sparkasse an, um herauszufinden, ob es diesen Mitarbeiter wirklich gibt.

- Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre finanziellen Verhältnisse.

- Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei unter der 110, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten haben - egal, ob Sie den Betrug erkannt und aufgelegt haben oder schlimmstenfalls sogar Opfer geworden sind.

Siehe auch Pressemitteilung zu falschen Polizisten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4731904

