Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Brand mehrerer Mülltonnen - Verdächtiger in Gewahrsam genommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1145

In der Nacht zu Samstag, 17. Oktober, meldeten Zeugen den Brand einer Mülltonne an der Bertastraße in Lütgendortmund. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei nahm einen Verdächtigen in Gewahrsam und sucht nun Zeugen.

Ein Zeuge hatte gegen 3.30 Uhr Rettungskräfte wegen eines Brandes einer Mülltonne an der Bertastraße verständigt. Diese hatte er bereits so positioniert, dass sie keinen weiteren Schaden verursachen konnte. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Dabei stellten die eingesetzten Rettungskräfte den Brand drei weiterer Mülltonnen in der anliegenden Hertastraße fest. Auch diese wurden gelöscht.

Bereits gegen 0.22 Uhr hatte an der Theresenstraße ein Grünschnittsack mit Laub gebrannt. In allen Fällen entstand kein Schaden an umliegenden Gebäuden.

Im Rahmen der Einsätze fiel Polizeibeamten ein verdächtiger Mann auf, von dem Brandgeruch ausging. Der alkoholisierte Mann suchte wiederholt die Wache Lütgendortmund auf. Es besteht der Verdacht, dass der polizeibekannte 32-jährige Dortmunder im Zusammenhang zu den Sachbeschädigungen steht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen ihn Polizeibeamte in Gewahrsam.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalwache unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell