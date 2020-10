Polizei Dortmund

POL-DO: Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall auf der A1

Dortmund (ots)

Am Sonntag, 18. Oktober, ist ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Bundesautobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Hamm-Bockum mit einem Leitpfosten und im weiteren Verlauf mit zwei Bäumen kollidiert. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Polizeibeamte konnten ihn später in Werne antreffen.

Laut ersten Zeugenaussagen war der Mann aus Hamm gegen 8.50 Uhr in der Ausfahrt zur Anschlussstelle Hamm-Bockum in Fahrtrichtung Bremen mit hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen. Im Sichtdreieck stieß er dann mit einem Leitpfosten und zwei Bäumen zusammen. Das Fahrzeug kam schließlich in der Auffahrt zum Stehen.

Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Autobahnpolizei Dortmund, der Polizei Hamm und der Polizei Unna verliefen erfolgreich: Dank guter Personenbeschreibungen von Zeugen konnten Polizisten den Mann in Werne antreffen und ihn als Halter des verunglückten Fahrzeugs identifizieren.

Auf der Autobahnwache Kamen musste der augenscheinlich alkoholisierte Mercedes-Fahrer Blutproben abgeben. Polizisten stellten sein Fahrzeug sicher. Der 52-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Auffahrt der Anschlussstelle Hamm-Bockum zeitweise.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Führen eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

