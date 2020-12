Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher richten Schaden an

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Einen Schaden von mehreren tausend Euro haben Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Alex-Müller-Straße angerichtet. Sie öffneten gewaltsam die Zugangstür zu einem Mehrfamilienhaus und drangen in den Waschraum ein. Dort brachen sie den Münzautomaten auf, der an der Wand befestigt war. Dabei beschädigten die Täter auch die elektrischen Leitungen, die den Automaten mit den elektrischen Geräten im Raum verbinden. Der Sachschaden ist um ein Vielfaches höher als der Wert der Beute.

Zeugen, denen im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 16.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

