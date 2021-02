Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung, Wohnungseinbruch, Falschfahrer, Feuerwehreinsatz wegen angebranntem Essen

Reutlingen (ots)

Unfall mit Elektroroller

Am Samstagnachmittag ist ein kleiner Junge bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Gegen 17.00 Uhr befuhr ein 38 -jähriger Lenker eines Elektrorollers verbotswidrig den Gehweg der Hauffstraße in Richtung Bantlinstraße. An der Kreuzung zur Bantlinstraße bog er mit seinem Elektroroller weiterhin auf dem Gehweg fahrend nach links ab. Hierbei stieß er mit einem vier Jahre alten Jungen, der mit seinem Fahrrad den Gehweg der Bantlinstraße befuhr und nach rechts in die Hauffstraße abbiegen wollte, im Kurvenbereich frontal zusammen. Der Junge stürzte nach dem Aufprall zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er war in Begleitung seines Vaters und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Es entstand kein Sachschaden.

Owen (ES): Gegenverkehr übersehen

Am Samstag gegen 09.50 Uhr ist es auf der L 1210 zwischen Beuren und Owen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro entstanden ist. Der 54 -jährige Fahrer eines Pkw VW Touran fuhr von Owen in Richtung Beuren und wollte nach links in die Weiler Steige abbiegen. Hierbei übersah er den ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw BMW, welcher von einem 68 -Jährigen gelenkt wurde. Der BMW wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Personenschaden war bei dem Unfall nicht zu beklagen.

Tübingen-Kilchberg (TÜ): Mit dem Motorroller gestürzt

Am Samstagvormittag ist ein Piaggiofahrer in der Talhäuser Straße ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen. Gegen 10.45 Uhr geriet der 60-Jährige aus bislang unbekannter Ursache an eine Absenkung am Fahrbahnrand und stürzte in der Folge. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Tübingen (TÜ): Bushaltestelle beschmiert

Am Samstagabend ist es am Europaplatz zu einer Sachbeschädigung gekommen. Eine aufmerksame Zeugin teilte gegen 18.00 Uhr über Notruf mit, dass eine männliche Person die Bushaltestelle mit einem Edding-Stift beschmieren würde. Bei der sofortigen Überprüfung konnte der 18 -Jährige durch eine Streife angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Durchsuchung konnte das Tatmittel aufgefunden werden. Der 18 -Jährige war erheblich alkoholisiert. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beläuft sich auf circa 250 Euro.

Rottenburg a.N. (TÜ): In Wohnung eingebrochen

Zwischen 02.02.2021, 14.00 Uhr und 05.02.2021, 16.00 Uhr sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Tacitusweg eingebrochen. Die Täter versuchten zunächst über eine Terrassentüre in das Gebäudeinnere zu gelangen, was aber misslang. Im Anschluss gelang es ihnen die Haustüre aufzubrechen und so in das Haus zu kommen. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Zum Diebesgut kann bislang keine Aussage getroffen werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.

Rottenburg a.N. (TÜ): Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein leicht verletzter Radfahrer und 2.500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag in Rottenburg ereignet hat. Ein 31 -Jähriger befuhr mit seinem Pkw VW die Sprollstraße in Fahrtrichtung Tübinger Straße und wollte nach links in die Gartenstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 49 -jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer kam in der Folge zu Fall. Er wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Balingen (ZAK) - Kriminalpolizei stoppt Falschfahrer

Am Samstag um 17.45 Uhr hatte ein 53 -jähriger BMW Fahrer den Kreisverkehr Tieringer Straße im Ortsteil Weilstetten in Richtung der Aufschleifung zur B463, Fahrtrichtung Albstadt, befahren. Am Beginn des Beschleunigungsstreifens bog er verbotswidrig nach links auf die B463 ab, um als Falschfahrer in Richtung Balingen zu fahren. Die Richtungsfahrbahnen der Bundesstraße sind in diesem Bereich baulich voneinander getrennt. Zeitgleich befuhren zwei Fahrzeuge der Kriminalpolizei die Bundesstraße auf dieser Höhe in Richtung Albstadt. Diese konnten nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Der BMW wurde im Anschluss gestoppt, so dass es zu keinen weiteren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer kam. Der BMW Fahrer wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Verkehrspolizei Balingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Balingen (ZAK) - Feuerwehreinsatz wegen angebranntem Essen

Am Sonntag gegen 00.00 Uhr ist dem Führungs- und Lagezentrum des PP Reutlingen ein ausgelöster Brandmelder sowie leichter Brandgeruch aus einer Wohnung in der Hochholzstraße im Ortsteil Zillhausen gemeldet worden. Die augenscheinlich angetrunkene 53 -jährige Bewohnerin wurde in der Wohnung angetroffen. In dieser waren 3 Rauchmelder in Betrieb und es war Rauch feststellbar. Ursache des Ganzen war in einem Topf angebranntes Essen. Der Topf war von der Bewohnerin zwischenzeitlich auf den Balkon verbracht worden. Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr der Abteilung Zillhausen lüftete die Wohnung. Sachschaden war augenscheinlich nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell