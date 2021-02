Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigung, Schrottdiebe festgenommen, Polizeieinsatz nach Bedrohung, Exhibitionist aufgetreten, Verkehrsteilnehmer gefährdet, Zeugenaufrufe

Reutlingen (ots)

Sachbeschädigung an Briefkasten (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses im Platanenweg mit einem Sprengkörper beschädigt und dadurch Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro verursacht. Ersten Ermittlungen zufolge wurde gegen 21.20 Uhr ein Sprengkörper in einen Briefkasten des Wohngebäudes gesteckt und zur Detonation gebracht. Hierbei wurde die Briefkastenanlage, welche in die Hausfront eingelassen ist, komplett zerstört. Teile der Anlage konnten noch in 7 Meter Entfernung aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 mit dem Polizeirevier Reutlingen in Verbindung zu setzen.

Esslingen (ES): Schrottdiebe festgenommen

Am Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, sind nach einem Diebstahl aus der Entsorgungsstation Katzenbühl vier Täter vorläufig festgenommen worden. Diese hatten zuvor den Zaun überstiegen und mehrere entsorgte Elektrogeräte aus den dortigen Containern entwendet. Nachdem sich umgehend mehrere Streifenwagen zur Örtlichkeit begaben, konnten die flüchtenden Täter im Außenbereich der Deponie gestellt werden. Um das weitläufige Areal nach möglichen weiteren Komplizen abzusuchen, kam zusätzlich ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei männlichen und eine weibliche Tatverdächtige, allesamt rumänische Staatsbürger aus dem Landkreis Göppingen, wieder entlassen.

Nürtingen (ES): Polizeieinsatz nach Bedrohung

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Freitagnachmittag nach einer Bedrohung mit einer Schusswaffe in der Bismarckstraße gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erschien ein 54-Jähriger gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw an der Wohnanschrift seines 23-jährigen Bekannten und zog im Verlauf eines Gespräches unvermittelt eine mitgeführte Schusswaffe, mit welcher er diesen in der Folge bedrohte. Eine 15-Jährige beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei, worauf der 54-Jährige mit seinem Pkw flüchtete. Im Verlauf der anschließend durchgeführten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte er schließlich an seiner Wohnanschrift in Beuren angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte ein Deko-Vorderlader aufgefunden werden. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der 54-Jährige in eine Fachklinik eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an.

Reichenbach (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem unbekannten Mann, der sich am Freitagnachmittag am Waldrand in der Nähe der Lichtensteinstraße vor drei Mädchen entblößt hat, fahndet der Polizeiposten Plochingen. Die drei Mädchen im Alter von 10 beziehungsweise 12 Jahren waren dort gegen 17.25 Uhr unterwegs, als ein circa 40-jähriger Mann mehrfach mit seinem Fahrrad an den Kindern vorbeifuhr, diese anstarrte und hierbei sein Geschlechtsteil aus der Hose hängen ließ. Die Kinder verständigten hierauf über Handy sofort ihre Eltern. Von der Mutter eines der Kinder konnte der mutmaßliche Täter in der Folge noch gesichtet werden, allerdings gelang es ihr nicht den Flüchtenden zu stoppen. Die anschließend durchgeführte Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Circa 40 Jahre alt, dunkel gekleidet, er trug zum Tatzeitpunkt einen Fahrradhelm mit blauen Streifen im hinteren Bereich sowie eine Brille, unterwegs war der Mann vermutlich mit einem Mountain-Bike. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990330 zu melden.

Nürtingen (ES): Verkehrsteilnehmer gefährdet und beleidigt (Zeugenaufruf)

Zur Gefährdung und Beleidigung von anderen Verkehrsteilnehmern ist es am Freitagnachmittag auf der Strecke zwischen Nürtingen und Linsenhofen durch einen 33-jährigen Pkw-Lenker gekommen. Dieser war mit seinem weißen Skoda Octavia zwischen 15.15 Uhr und 16.15 Uhr im oben genannten Bereich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und soll durch Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Zudem zeigte er einer Geschädigten den Mittelfinger. Im Rahmen der Fahndung konnte der 33-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei wurde durch eine Streife des Polizeireviers Nürtingen erheblicher Alkoholeinfluss festgestellt, was eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge hatte. Das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/92240, sucht Zeugen beziehungsweise weitere Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des Skoda-Lenkers gefährdet wurden.

Bisingen (ZAK): Alkoholbedingter Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Ein 31-Jähriger hat am Freitagabend infolge erheblicher Alkoholbeeinflussung einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Gegen 20.30 Uhr kam der Fahrer eines VW Kleintransporters in der Weinbeerstraße von der Fahrbahn ab und prallte nachfolgend gegen einen Laternenmast, eine Mauer sowie einen Holzzaun. Anschließend entfernte er sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, kehrte aber nach Eintreffen der Polizei zu Fuß zurück. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Aufgrund der Alkoholisierung wurden eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein des 31-Jährigen beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell