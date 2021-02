Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle, teils mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Beim Rückwärtsfahren Fußgängerin angefahren

Eine 80-jährige Fußgängerin ist am Freitagvormittag auf dem Gehweg von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt worden. Kurz nach 11.30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit einem Mercedes Kastenwagen rückwärts auf dem parallel zur Römerstraße (L 382) verlaufenden Gehweg. Dabei erfasste das Heck des Fahrzeugs die Seniorin, die auf Höhe der Hausnummer 50 auf dem Gehweg stand. Die Frau kam daraufhin zu Fall und wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde von Ersthelfern befreit und im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Münsingen (RT): Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und einem Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro hat sich am Freitagmorgen in Münsingen ereignet. Ein 51-jähriger Lenker eines Mercedes Sprinter war gegen 7.15 Uhr auf der Wolfgartenstraße in Richtung Karlstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Bismarckstraße kam es zur Kollision mit dem BMW einer von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 32 Jahre alten Frau. Durch den Zusammenstoß wurde der Sprinter abgewiesen und prallte noch gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Dacia. Beim Unfall zog sich die 32-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Anforderung des Rettungsdiensts war jedoch nicht erforderlich. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. (mr)

Gomadingen (RT): Vorfahrtsberechtigten übersehen

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag auf der L 230 ereignet hat. Eine 73-Jährige war gegen 12.50 Uhr mit ihrem Peugeot auf dem Zubringer von Gomadingen herkommend unterwegs. An der Einmündung missachtete sie die Vorfahrt einer 25-Jährigen, die mit ihrem BMW auf der vorfahrtsberechtigten Landesstraße von Engstingen in Richtung Münsingen fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der die BMW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Eine vorsorglich zur Unfallstelle georderter Rettungswagen musste aber nicht eingesetzt werden. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt. (cw)

