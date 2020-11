Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Spontanversammlung auf dem Marktplatz in Neubrandenburg, LK Mecklenburgische Seenplatte

NeubrandenburgNeubrandenburg (ots)

Zeitgleich zur angemeldeten Versammlung unter dem Motto "Freiheit, Frieden, Menschlichkeit-Beendigung des Maskenzwangs- Abkehr von Angst- und Panikpolitik" am 02.11.2020 um 19:20 Uhr mit ca. 200 Teilnehmern fand auf dem Marktplatz in Neubrandenburg eine Spontanversammlung statt. Aufgerufen über soziale Medien, versammelten sich ca. 60 Personen, darunter augenscheinlich auch Personen des rechten Klientels, um ihren Unmut über eine vermeintliche Sexualstraftat, welche am Morgen des 01.11.2020 in Neubrandenburg bekannt wurde, zum Ausdruck zu bringen. Die Versammlung verlief störungsfrei. Die Kommunikation zwischen den Versammlungsteilnehmern und der Polizei gestaltete sich schwierig, da sich kein Versammlungsleiter zu erkennen gab. Die Versammlungsteilnehmer wurden gebeten, die Vorschriften der Corona-Schutz-Verordnung MV zu beachten. Gegen 20:00 Uhr war die Spontanversammlung beendet. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

