Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Beschädigte Gasleitung sorgte für Evakuierung in Zemitz, Landkreis Vorpommern-Greifswald

WolgastWolgast (ots)

Am 02.11.2020, gegen 18:10 Uhr, erhielt die Polizei in Wolgast Kenntnis über ein Gasleck in der Ortschaft Zemitz. Der zuständige Gasversorger teilte mit, dass eine Leitung bei Erdarbeiten im Zusammenhang mit dem Verlegen von Glasfaserleitungen beschädigt wurde. Durch die Einsatzkräfte der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehren Zemitz, Lassan und Wolgast mussten die Wohnhäuser in der Straße Weiblitz evakuiert werden. 13 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Das Leck wurde durch eine Spezialfirma verschlossen. Um 19:50 Uhr konnten die Bewohner wieder in ihrer Häuser zurückkehren. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Insgesamt waren 50 Kameraden der Feuerwehr, ein Rettungswagen und zwei Funkstreifenwagen der Polizei im Einsatz. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

