Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

29-Jähriger Pkw-Fahrer nimmt 82-Jährigem Pkw-Fahrer die Vorfahrt; 2500 Euro Schaden

Dienstagnachmittag um 14.40 Uhr befuhr ein 29-Jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf die Kreisstraße 41 bzw. die Wolfteroder Straße von Vockerode kommend in Richtung Wolfterode. Beim Linksabbiegen von der Kreisstraße 41 auf die Kreisstraße 40 in Richtung Wolfterode missachtete der 29-Jährige dann die Vorfahrt eines 82-jährigen Pkw-Fahrers aus Meißner, der auf der Kreisstraße 40 aus Richtung Abterode kommend, in Richtung Wolterode unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Insgesamt entstand an den beiden Autos ein Schaden von 2500 Euro.

Wildunfall

Dienstagmorgen kollidierte eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel gegen 06.10 Uhr mit einem Reh. Die Frau war zur Unfallzeit auf der Bundesstraße B 452 von Reichensachsen kommend in Richtung Eschwege unterwegs, als das Reh unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Während an dem Pkw ein Schaden von 500 Euro entstand, verschwand das Reh nach der Kollision in der angrenzenden Feldgemarkung.

Wildunfall

Dienstagabend kollidierte um 19.15 Uhr eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Meißner mit einem Reh, als sie die Landesstraße L 3241 von Abterode in Richtung Weidenhausen befuhr. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle, das Auto der Frau wurde mit einem Schaden von 1500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Dienstagmorgen gegen 07.45 Uhr erfasste ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra ein Reh, als er die Bundesstraße B 400 zwischen Rittmannshausen und Ifta befuhr. Das Reh verendete an der Unfallstelle, am Fahrzeug des 55-Jährigen entstand ein Schaden von 1500 Euro.

50-Jährige Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt

Mittwochmorgen gegen 08.10 Uhr missachtete eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra beim Abbiegen von der Burhaver Straße in Sontra nach links in die Straße "Hinter der Mauer" die Vorfahrt eines ebenfalls aus Sontra stammenden 54-jährigen Pkw-Fahrers. Es kam dadurch zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Autos auf insgesamt 1100 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Parkrempler

Am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau. Eine 66-jährige Frau aus Großalmerode wollte mit ihrem Auto rückwärts ausparken und übersah dabei einen hinter ihr stehenden, wartenden Pkw. Eine 51-jährige Frau aus Spangenberg hatte mit ihrem Fahrzeug auf eine freie Parklücke gewartet, als die 66-Jährige unvermittelt zurücksetzte und gegen ihr Fahrzeug fuhr. An dem Auto der Verursacherin entstand kein Schaden, das Auto der 51-Jährigen wurde jedoch durch eine am Pkw der Verursacherin befestigten Anhängekupplung an der Beifahrerseite eingedrückt. Den Schaden beziffert die Polizei auf 1500 Euro.

