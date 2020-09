Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto kommt von Fahrbahn ab

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr kam ein 54-jähriger Autofahrer von der Rheinuferstraße ab und kollidierte mit einem Betonbauteil. Der Autofahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bis zur Räumung der Unfallstelle musste die Rheinallee für die Dauer von ca 1,5 Stunden gesperrt werden. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell