Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, 08.09.2020, um 14:20 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen 52-jährigen Autofahrer in der Budapester Straße. Der Ford fiel den Beamten auf, da die vorderen Fensterscheiben unzulässiger Weise mit Folie verdunkelt waren. Der Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Cannabis, was ein Test bestätigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit Bußgeldern wegen dem Fahren unter Drogeneinfluss und den verdunkelten Scheiben rechnen.

