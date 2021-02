Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach gefährlicher Körperverletzung in Haft (Reutlingen) Ergänzung zur Pressemitteilung vom 05.02.2021

17.41 Uhr

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Der Beschuldigte, der - wie bereits berichtet - am Freitagnachmittag in Kirchheim unter Teck wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil seiner ehemaligen Lebensgefährtin vorläufig festgenommen worden war, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den Haftbefehl und setzte ihn gegen den 44-Jährigen in Vollzug. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

