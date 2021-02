Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz): Polizisten werden bei Widerstand Beleidigt und Bedroht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, den 04.04.2021, gegen 00:40 Uhr, wurde eine Polizeistreife in die Zeppelinstraße in 67227 Frankenthal entsandt. Ein LKW-Fahrer bat zuvor am Notruf um Hilfe, da ein fremder Mann vor seinem Fahrzeug stehen und Streit provozieren würde. Vor Ort konnten die Beamten den streitsuchenden Mann, wie vom Anrufer beschrieben, vor dem LKW antreffen. Um den Sachverhalt klären zu können, sollten die Parteien getrennt voneinander zur Sache angehört werden. Den mehrfachen Aufforderungen der Beamten, sich von dem LKW zu entfernen, kam der 45-Jährige Frankenthaler nicht nach, sodass er zunächst durch leichtes Schieben gelenkt werden sollte. Hierbei wehrte sich der Mann dermaßen, dass die Beamten ihm zum Zwecke der Eigensicherung Handfesseln anlegen mussten. Auch gegen die darauffolgende Durchsuchung versuchte sich der Mann durch Winden und Drehen stets zu wehren. Nach der anschließenden Verbringung in den Streifenwagen begann er zudem zu spucken. Den Beamten gelang es nicht den Mann zu beruhigen, dessen Verhalten gleichbleibend aggressiv und wehrhaft blieb, sodass er zum Zwecke der Gefahrenabwehr, in das polizeiliche Gewahrsam verbracht wurde. Da bei dem Mann deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt wurde und er gemäß Zeugenaussagen unmittelbar zuvor einen PKW fuhr, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige wegen des Verdachts einer Trunkenheit im Verkehr erfasst. Während der gesamten Dauer der polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte der Mann die Beamten mehrfach lautstark aufs Äußerste. Eine entsprechende Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Beleidigung und Bedrohung wurde ebenfalls eröffnet. Ob die bestehende Alkoholisierung Grund für sein dauerhaft aggressives Verhalten war oder es einen anderen Auslöser hierfür gab, ist nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

