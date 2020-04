Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Spezialkräfte der Bundespolizei aus Berlin stellen Graffitisprayer auf frischer Tat

Salzwedel (ots)

Am 26. April 2020, gegen 03:15 Uhr nahmen Spezialfahndungskräfte der Bundespolizei aus Berlin am Bahnhof Salzwedel drei Graffitisprayer fest. Diese hatten mit zwei weiteren Personen am Bahnhof Salzwedel zwei große Graffitis von acht und zwölf Quadratmetern an einer Regionalbahn angebracht. In enger Abstimmung mit Kollegen der Bundespolizeiinspektion Magdeburg und einem eingesetzten Bundespolizeihubschrauber, konnten von den insgesamt fünf Tätern drei Männer im Alter von 27, 33 und 41 Jahren in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Die Deutschen waren nach Erkennen des Hubschraubers, der die Tat zuvor beweiskräftig per Video aufgezeichnet hatte, vom Tatort geflüchtet. Am selbigen wurden Sprayerutensilien aufgefunden und sichergestellt. Für die weiteren Ermittlungen wurden auch die Smartphones der Männer als Beweismittel sichergestellt. Die Identitäten der beiden weiteren Mittäter werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Alle drei gefassten Sprayer sind in der Vergangenheit mit ähnlichen Delikten aufgefallen und werden sich nun erneut wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

