Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei holt alkoholisierten Mann aus Gefahrenbereich

Merseburg (ots)

Während der Kontrolle des Bahnhofes Merseburg bemerkte eine Streife der Bundespolizei am Donnerstag, den 23. April 2020, gegen 15.30 Uhr einen alkoholisierten Mann, der sich in den Gleisanlagen aufhielt. Sofort eilten die Bundespolizisten zu dem gambischen Staatsbürger und holten ihn aus dem Gefahrenbereich. Der Mann war sich nicht bewusst, dass er sich mit seinem unüberlegten Handeln in Lebensgefahr gebracht hatte: Die Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. Züge können Hindernissen nicht ausweichen. Ein 1200 Tonnen schwerer Zug mit 100 Stundenkilometern hat einen Bremsweg von über 1000 Metern. Der 19-Jährige wurde durch die Einsatzkräfte eindringlich belehrt, in Gewahrsam genommen und zu seinem Wohnort gebracht. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Gleis. Dies wird mit 25 Euro geahndet.

