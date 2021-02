Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim: Rollerdiebstahl aus Garage

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 02.02.2021, auf Mittwoch, den 03.02.202, verschafft sich ein bislang noch unbekannter Täter Zutritt auf ein Grundstück in der Kalmitstraße in 67240 Bobenheim-Roxheim. Dort betrat er eine unverschlossene Garage und entwendete einen darin befindlichen Roller im Wert von ca. 1.200EUR. Wenige Stunden nach Aufgabe der Anzeige bei der Polizei meldete sich ein Zeuge bei dem Geschädigten, welcher zuvor selbstständig einen Internetaufruf zum Auffinden seines Rollers veröffentlicht hatte, dass er den gestohlenen Roller zufällig im Kleinerweg in Bobenheim-Roxheim gefunden habe. Das Kennzeichen und der Rückspiegel des Rollers wurden durch den unbekannten Täter abmontiert. Zudem wurde ein Werkzeugkasten aus dem Helmfach entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 150EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell