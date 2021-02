Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Jugendliche verstoßen gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Corona-Verordnung (34/0202)

Speyer (ots)

02.02.2021, 19:20 Uhr

Am Dienstag gegen 19:20 Uhr stellte die Polizei mehrere Jugendliche in der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich des Woogbachs fest. Als die Gruppe auf den Streifenwagen aufmerksam wurde, ergriffen mindestens fünf Jugendliche die Flucht. Einer der Flüchtenden konnte von der Polizei nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Der 18-Jährige Speyerer führte ein sog. Grinder mit sich, welcher zum Zerkleinern von Betäubungsmitteln genutzt wird. An diesem befanden sich noch Marihuanaanhaftungen. Gegen den 18-Jährigen wurde deshalb ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet. Der Grinder wurde sichergestellt. Weitere Betäubungsmittel konnten bei dem 18-Jährigen nicht aufgefunden werden. Gegen ihn als auch einen weiteren 18-Jährigen aus Speyer der nicht geflüchtet war, wurden zudem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet, da sie sich zuvor mit mehreren Freunden unterschiedlicher Haushalte in der Friedrich-Ebert-Straße zusammengefunden hatten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell