Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Tageswohnungseinbruch in Speyer-West (37/0202)

Speyer (ots)

02.02.2021, 07:45 - 12:30 Uhr

Am Dienstag kam es zwischen 07:45 - 12:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus in der Lina-Sommer-Straße. Unbekannte Täter versuchten dort erfolglos die Tür aufzuhebeln. An dieser entstand durch den Einbruchsversuch ein Schaden von ca. 150EUR. Die Polizei sucht Zeugen, denen am Dienstagmorgen verdächtige Personen / Fahrzeuge in der Lina-Sommer-Straße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell