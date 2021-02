Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Einbrüche in Geschäfte (07/0202, 04/0302)

Speyer (ots)

02.02.2021, 02:37 Uhr und 03.02.21, 02:50 Uhr

Der Geschäftsinhaber einer Autoaufbereitungsfirma in der Landauer Straße stellte am Montagmorgen den Einbruch in seine Firmenräumlichkeiten fest. Aus Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ergibt sich, dass ein unbekannter, männlicher Täter gegen 02:37 Uhr eine Tür an dem Geschäft aufhebelte und so in die Firmenräumlichkeiten gelangte. Hier erbeutete er Bargeld in Höhe von ca. 220EUR. Der Täter trug bei der Tatausführung eine helle Winterjacke und eine Jogginghose mit Adidas-Streifen.

Zu einem weiteren Einbruch in ein Geschäft kam es am Mittwochmorgen gegen 02:50 Uhr in der Karmeliterstraße. Dort warf ein unbekannter Täter einen Gullydeckel in die Auslage eines Computerfachhandels und brachte so die Scheibe zu Bruch. Aus der Auslage wurde dann ein IPhone 12 im Wert von 877EUR sowie zwei IPhone12- Attrappen entwendet. Durch die berstende Scheibe aufmerksam geworden, konnte die Geschäftsführerin noch eine in Richtung Ludwigstraße flüchtende männliche, ca. 25-jährige, ca. 185cm große, schlanke Person mit grauem Parka und schwarzer Hose wahrnehmen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg.

Die Polizei sucht Zeugen, denen die beschriebenen Tatverdächtigen in der jeweiligen Tatnacht aufgefallen sind, bzw. die Hinweise zu den Taten geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell