Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Kontrolltag der Polizeiinspektion Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Dienstag mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Der Fokus lag dabei auf Straßen, in denen Tempo 30 gilt. In Schifferstadt sind die Herzog-Otto-Straße (4 Verstöße) und die Burgstraße (6 Verstöße), in Mutterstadt der Pfalzring (7 Verstöße) und in Altrip die Rheingönheimer Straße (16 Verstöße) überwacht worden. Die höchstgemessene Geschwindigkeit lag bei 51 km/h. Das zieht ein Bußgeld in Höhe 80 Euro und einen Punkt nach sich.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell