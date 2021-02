Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Aufgrund Unachtsamkeit Verkehrsunfall verursacht

Limburgerhof (ots)

Ein Moment der Unachtsamkeit bei einer 20-Jährigen führte am Montag, 01.02.2021, gegen 18:00 Uhr, in der Albert-Einstein-Allee zu einem Auffahrunfall. Die Unfallverursacherin verletzte sich hierbei leicht. Darüber hinaus entstand ein Schaden in Höhe von über 2.000 Euro an den beiden beteiligen Fahrzeugen. Der PKW der Verursacherin war aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit.

