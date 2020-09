Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Wattenheim, Unfall durch Aqauplaning - drei Schwerverletzte

Wattenheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam ein 20 jähriger Fahrer eines Skoda Fabia auf der A6, kurz nach der Anschlussstelle Wattenheim, aufgrund von Aquaplaning von der Fahrbahn ab. Auf regennasser Fahrbahn verlor er zunächst die Kontrolle über seinen Pkw, krachte anschließend in die Schutzplanken und kam danach auf dem mittleren von drei Fahrstreifen zum Stehen. Dem Fahrer eines unmittelbar nachfolgenden Klein-Lkw gelang es nach einer Vollbremsung vor dem stehenden Skoda anzuhalten, ein hierauf folgender Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Transporter auf. Die drei Insassen des Skoda Fabia erlitten schwere Verletzungen und wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken für ca. eine Stunde gesperrt.|past

