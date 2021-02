Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradkontrollen im Stadtgebiet Speyer (44/0102)

Speyer (ots)

01.02.2021, 18:00 - 18:50 Uhr

Am Montag führte die Polizei zwischen 18:00 - 18:50 Uhr Fahrradkontrollen in der Bahnhofstraße und der Wormser Landstraße durch. Vermutlich dem schlechten Wetter geschuldet, konnten dabei lediglich elf Fahrradfahrer festgestellt werden. Von diesen befuhren zwei den Fahrradweg in nicht zulässige Richtung bzw. hatten keine lichttechnische Einrichtung an ihrem Fahrrad. Die Verkehrsverstöße wurden geahndet und mit den Beteiligten wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt.

