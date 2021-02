Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geldkuvert und Briefmarken aus Mehrfamilienhaus gestohlen (35/2901)

Speyer (ots)

28.01.2021, 11:30 - 11:45 Uhr

Eine 55-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Stuhlbrudergasse wurde am Donnerstag zwischen 11:30 - 11:45 Uhr Opfer eines Diebstahls. Während sie vor dem Gebäude ein Einschreiben eines Postboten entgegennahm, verschaffte sich ein unbekannter Täter bei offenstehender Wohnungseingangstür unberechtigten Zutritt in die Wohnung der Geschädigten und entwendete dort ein Briefkuvert mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag sowie eine Kiste mit Briefmarken. Das Fehlen der Gegenstände bemerkte die 55-Jährige erst am Abend. Konkrete Hinweise auf Tatverdächtige ergaben sich nicht. Die Geschädigte teilte jedoch einen Paketboten mit weißem Transporter (D-Kennung) mit, der gegen 11Uhr ein Paket für einen Nachbarn an sie übergeben wollte. Zeugen, die Angaben zu dieser Person / dessen Fahrzeug machen können oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer über die Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Weiterhin ergeht der Hinweis, auch bei kurzfristiger Abwesenheit aus der Wohnung immer dafür zu sorgen, dass Türen / Fenster geschlossen sind.

