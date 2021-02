Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Polizeieinsatz an Tankstelle

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13:15 Uhr löste ein 62-jähriger Mann mit psychischen Problemen, der zudem unter Beeinflussung von Alkohol stand, in einer Tankstelle in der Speyerer Straße einen Polizeieinsatz aus. Der Mann betrat mit einer Schreckschusswaffe die Tankstelle, ausrauben wollte er sie jedoch nicht. Als die Polizei eintraf, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde niemand. Er ist später in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

