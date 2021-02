Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beindersheim - Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Montagmorgen, den 01.02.2021, zwischen 07:15 Uhr und 08:30 Uhr, verursacht ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall in Beindersheim und entfernt sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne zuvor seinen entstandenen Pflichten nachzukommen. Der silberne Peugeot des Geschädigten parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Neugasse in 67259 Beindersheim. Der Unfallverursacher touchierte den PKW vermutlich beim Vorbeifahren und verursachte somit Sachschaden an der linken Fahrzeugkarosserie in Höhe von ca. 500EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell