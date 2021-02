Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsteilnehmer durch Laserpointer geblendet (42/3001)

Speyer (ots)

30.01.2021, 20:12 Uhr

Durch den grünen Lichtstrahl eines Laserpointers wurde ein 32-Jähriger Pkw-Fahrer aus Römerberg am Samstag gegen 20:12 Uhr in der Landauer Straße geblendet. Er befuhr diese in Richtung Römerberg, als er das Licht in Höhe der BFT-Tankstelle zunächst auf der Fahrbahn wahrnahm, ehe er im Gesicht von dem Lichtstrahl getroffen wurde. Glücklicherweise blieb der 32-Jährige unverletzt und behielt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hinweise auf mögliche Täter ergaben sich im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht. Die Richtung, aus welcher der Lichtstrahl kam ist unbekannt. Anrufe weiterer Geschädigter gingen bei der Polizei nicht ein. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de). Zudem weist die Polizei auf die weitreichenden gesundheitlichen Folgen hin, die das Auftreffen eines solchen Lichtstrahls im Auge des Betroffenen auslösen kann. Zudem können sich auch für weitere Personen schwerwiegende Folgen ergeben, wenn geblendete Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlieren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell